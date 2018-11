© foto di Lorenzo Di Benedetto

"CR7 meraviglia". Questo il titolo di apertura de La Gazzetta dello Sport di questa mattina dopo le gare di Champions di ieri sera. Ronaldo inventa, Mandzukic segna, la Juve passa. Due squadre italiane sono già agli ottavi di finale. Contro il Valencia 1-0 per i bianconeri: magia del portoghese che fa 100 vittorie nella massima competizione europea, nessuno come lui. La squadra di Allegri per essere certa del primato deve vincere in Svizzera contro lo Young Boys nell'ultimo turno.