L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "CR7/Messi, sfida senza sosta"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola in prima pagina: "CR7/Messi, sfida senza sosta". Il calcio è fermo in queste settimane, ma i due campioni si sono presi la scena sui social da Madeira e da Barcellona. 214.5 milioni di followers per Cristiano Ronaldo, 148.7 per Messi: prosegue la sfida a colpi di post. Appena riprenderà il calcio giocato i due torneranno nuovamente a sfidarsi per Champions e Pallone d'Oro.

Verso il via libera agli allenamenti - Taglio laterale dedicato alla ripresa degli allenamenti dei club di Serie A, con il via libera che si avvicina sempre di più. Dopo la conference call di ieri con il ministro Spadafora, si va verso una ripresa delle sedute individuali, ma il ministro prende tempo sul via libera a sedute di gruppo e ripresa del campionato. I club chiedono certezze sul dopo: serve poter programmare.

Lukaku si scusa: c'è il chiarimento - Non verranno presi provvedimenti nei confronti di Romelu Lukaku da parte dell'Inter, dopo le frasi di ieri del belga, in cui dichiarava che tutti all'Inter avessero avuto febbre e tosse. E' stata ritenuta una leggerezza, per la quale l'attaccante nerazzurro ha già chiesto scusa, mostrandosi molto dispiaciuto per l'accaduto. Nel frattempo il video della ricostruzione "fantasiosa" del belga è già stato rimosso dai social.