L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "CR7 non basta"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con le soluzioni offensive a disposizione del tecnico della Juventus Maurizio Sarri, titolando: "CR7 non basta". L'attacco bianconero è solo quarto in campionato per reti segnate, così il tecnico prova a mescolare le carte in tavola, sfruttando il ritorno di Sami Khedira e sperando nelle buone condizioni di salute di Douglas Costa.

Allarme muscoli in Serie A: già 9 infortunati - Lo si poteva ampiamente prevedere dopo oltre due mesi di allenamenti casalinghi: diversi giocatori della Serie A hanno già riportato infortuni muscolari. E' il rischio nascosto del campionato d'estate che ci apprestiamo a seguire e quando poi i giocatori saranno sottoposti allo stress muscolare di una partita ogni tre giorni sarà anche peggio. Andrà prestata particolare attenzione alla situazione infortunati, partita dopo partita.

Eriksen rimonta. E ibra... - Taglio alto dedicato al danese dell'Inter Christian Eriksen. L'acquisto top del mercato di gennaio non era riuscito ad imporsi nelle prime uscite in campionato, ma ora è tra i migliori in allenamento e punta con forza una maglia da titolare per la Coppa Italia. Il tecnico Conte continua ad essere un martello, ed il top player danese può ora finalmente sperare di partire titolare. Mentre in casa Milan Zlatan Ibrahimovic rientra dalla Svezia per sottoporsi ad alcuni test al polpaccio infortunato.