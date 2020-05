L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "CR7, pronto... via!"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il ritorno di Cristiano Ronaldo in Italia: "CR7, pronto... via!". L'asso portoghese della Juventus è atterrato ieri sera a Torino, dopo due mesi passati a Madeira. Ora dovrà osservare i giorni di quarantena prima di poter riprendere gli allenamenti alla Continassa. Nel frattempo da ieri sono riprese le operazioni al J Medical, con i test di rito, e da oggi torneranno in campo, con una metodologia inedita: dalla tarda mattinata fino a sera si alleneranno da soli o in coppia.

Toro per sempre - Ieri è stato il settantunesimo anniversario della tragedia dei mitici granata, con le commemorazioni al Colle di Superga chiuse al pubblico e svolte in maniera ridotta. A Superga solo silenzio e preghiera, con il presidente Urbano Cairo che dichiara: "Onoriamo gli invincibili. Quei campioni esempio per empre". A Torino alle 17.03 grande flash mob sui balconi, con i tifosi con indosso una maglia granata, mentre sui social sono arrivate le parole del sindaco Chiara Appendino, oltre che della Juventus, di Andrea Agnelli e di Lapo Elkann.

Piano Conte e Bivio Ibra - Sono questi i due titoli laterali della prima pagina di oggi. In casa Inter Antonio Conte ha individuato i cinque uomini chiave per lo sprint finale. Il motore e le armi dell'Inter in questo finale saranno Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, supportati dall'inserimento di Christian Eriksen oltre che dal recupero di Stefano Sensi. Senza dimenticare l'insostituibile Brozovic. In casa Milan invece il dubbio è tutto per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è disposto a rientrare a Milano, dopo i mesi passati in Svezia, ma restano i dubbi sul futuro. Con Pioli un rinnovo sarebbe più semplice, con Rangnick un'incognita...