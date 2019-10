L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "CRsempre"

© foto di stefano tedeschi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport odierna è dedicata a Cristiano Ronaldo ed al suo settecentesimo gol in carriera, arrivato ieri con la maglia del Portogallo. La rosea titola: "CRsempre". Un rigore con il Portogallo, nel match perso contro l'Ucraina per 2 a 1, fa raggiungere al numero 7 della Juventus un'altra vetta: "Non inseguo i record, sono loro che inseguono me". Poi la rassicurazione ai tifosi bianconeri di Fabio Paratici: "Resterà con noi fino a fine contratto".

Si è rotto D'Ambrosio, Inter in emergenza - Dopo le dichiarazioni del terzino dell'Inter alla fine della gara vinta dall'Italia contro la Grecia, in cui temeva la frattura ad un dito del piede, ieri è arrivato anche il responso ufficiale, che conferma i dubbi del giocatore. Ora per i nerazzurri è emergenza, con l'esterno che salterà due/tre settimane piene di impegni ravvicinati ed Alexis Sanchez che preoccupa non poco l'ambiente interista: in giornata sarà valutato dallo staff medico, ma si prospetta un lungo stop.

Zaniolo e Tonali, Italia ancora più giovane - Stasera a Vaduz contro il Liechtenstein il commissario tecnico Mancini proverà alcune novità tra le fila degli Azzurri già qualificati ad Euro2020. Il CT deve assegnare gli ultimi 5/6 posti in vista della competizione continentale e le prossime gare saranno occasione per alcuni esperimenti, specie tra i giovani.