"Derby Kolossal". E' questo il titolo d'apertura presente in prima pagina su La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come dopo la sconfitta della Juventus nel match contro il Verona per l'Inter questa super-partita con il Milan può valere il primato in classifica (a pari punti proprio con i bianconeri). I due volti in copertina sono quelli dei due bomber: da un lato Lukaku, dall'altro Ibrahimovic, i due giganti pronti a dare spettacolo per perseguire i rispettivi obiettivi. Per il Milan è ancora aperta la corsa all'Europa.

Juventus k.o. - Come accennato, se per l'Inter questo derby vale tanto il merito è anche della Juventus, che nell'anticipo di ieri sera è andata k.o. sul campo di un Hellas Verona straordinario. E La Gazzetta dello Sport dedica il suo taglio alto proprio ai problemi della Vecchia Signora. "Ahi Juve!", si legge sulla Rosea, che poi fa un sunto di quanto accaduto al Bentegodi: "CR7 non basta più. Super Verona, ricaduta Sarri". Prima Ronaldo illude, poi Borini e Pazzini spazzano via i bianconeri.