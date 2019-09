© foto di stefano tedeschi

La prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata a Mario Balotelli, con titolo: "Di nuovo in Balo". L'attaccante del Brescia ha scontato la squalifica rimediata all'ultima giornata della scorsa stagione in Francia e da oggi è di nuovo disponibile. Subito in campo nella sfida alla Juventus di questa sera. Mario si gioca così la sua settima vita a 600 metri da casa: è all'ultima chiamata per ritrovare sè stesso e l'Italia.

Messi-CR7, veleno alla Scala - Ieri sera a Milano sono stati incoronati i Top 11 della passata stagione ed il premio come miglior giocatore è andato a Lionel Messi. Cristiano Ronaldo non si è presentato alla proclamazione facendo infuriare la FIFA: quando sono stati chiamati sul palco i migliori undici della passata stagione, l'immagine di CR7 è passata sullo schermo, ma lo speaker non ne ha annunciato nemmeno il nome.

Mai tanti gol - Taglio basso dedicato all'inizio di campionato, che ha visto segnare il maggior numero di gol dal 1950/1951. Nelle prime quattro giornate sono state 123 le reti messe a segno: una vera e propria rivoluzione che porta tutti all'attacco. E così la Serie A diventa ancora più appassionante.