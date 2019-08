L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Due no inguaiano l'Inter"

© foto di stefano tedeschi

L'apertura de La Gazzetta dello Sport odierna è dedicata al mercato dell'Inter che ora si fa in salita: "Due no inguaiano l'Inter", questo il titolo scelto. I nerazzurri hanno ricevuto il no di Edinson Cavani, che ha rifiutato un triennale da 9 milioni di euro l'anno, preferendo restare al Paris Saint Germain, ed anche la risposta negativa di Mauro Icardi ad un passaggio alla Roma. Per l'argentino l'unica soluzione gradita è la Juventus, altrimenti vuole restare in nerazzurro. Ora si attendono le contromosse di Marotta, alle prese con una soluzione complicata.

Il grande scambio - Taglio laterale dedicato alla Juventus e allo scambio Lukaku-Dybala messo in piedi con il Manchester United. Blitz inglese per Paratici per avvicinare le parti. Nel frattempo Dybala incontra Sarri: se arriva il suo sì c'è il via libera all'operazione.



C'è mezzo Toro fuori uso - Questa sera andrà in scena il ritorno del preliminare di Europa League tra Torino e Debrecen, con i granata forti del 3 a 0 dell'andata. Ma i problemi per Mazzarri sono legati agli infortuni, con soli 12 calciatori disponibili.