L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Duemila e... Venti di sfida"

"Duemila e... Venti di sfida". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa riferimento al duello scudetto tra Inter e Juventus nella sua parte principale. Con il nuovo anno, infatti, riparte anche la sfida tra le due squadre che sono in vetta alla classifica e stanno dominando la Serie A dall'inizio di questa stagione. Da un lato Conte, che non vuole fermarsi. Dall'altro Sarri, che sogna l'accelerata per la fuga.

Riecco Ibra - Quella di oggi, oltre ad essere la penultima giornata del girone d'andata di Serie A, sarà anche quella del ritorno in Serie A di Zlatan Ibrahimovic. "Benvenuto Ibra", titola in taglio alto La Gazzetta dello Sport. E il benvenuto glielo dà Stefano Pioli, entusiasta nell'intervista realizzata dal quotidiano rosa: "Il club mi ha fatto un grande regalo. Zlatan è insaziabile".

Le romane - In taglio basso su La Gazzetta dello Sport c'è un ampio spazio dedicato anche a Lazio e Roma, rispettivamente terza e quarta della classe. "Inzaghi dà la 'bacchetta' a Correa", il titolo dedicato ai biancocelesti, che apriranno questo turno di campionato alle 12:30 sul campo del Brescia senza Luis Alberto e Lucas Leiva. In regia, dunque, andrà per l'appunto Correa. "Dzeko-Belotti, questione di bomber", l'altro titolo, quello sulla Roma: la Rosea si dedica al confronto tra i due attaccanti che accende la sfida tra i giallorossi e il Torino.