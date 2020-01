L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "E' CR7 il più grande?"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "E' CR7 il più grande?". Il quotidiano prova a fare un lanciare un sondaggio su chi sial il miglior bomber che ha calcato i campi della Serie A dal 2000 in avanti: difficile fare scelte su chi inserire in questa top 10 ed ancora più difficile mentre a confronto campioni del calibro di Ronaldo il Fenomeno, di Shevchenko, di Batistuta e degli italiani Totti, Del Piero, Vieri e Inzaghi. Impossibile mettere tutti d'accordo, ma se CR7 riuscisse a riportare la Champions in Italia il gioco potrebbe diventare molto più semplice...



Inter, anche Moses - E' arrivato il secondo colpo per la fascia di mister Antonio Conte: si chiama Victor Moses, ed è atterrato ieri sera a Milano. Oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri. Operazioni chiusa in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Poi l'assalto ad Eriksen: oggi nuova conference call per tentare di limare la distanza tra le parti, ormai davvero sottile.



Che SPALlata all'Atalanta - Taglio alto dedicato all'ultimo posticipo della prima giornata di ritorno, con la SPAL che fa il colpaccio in casa dell'Atalanta, superando gli orobici in rimonta per 2 a 1. Alla rete di Ilicic risponde Petagna, mentre il gol da tre punti è a firma di Valoti, con una bella azione personale. Ora la SPAL di porta in penultima posizione, lasciano il Genoa in fondo alla classifica, mentre l'Atalanta vede la Roma ed il quarto posto allontanarsi.