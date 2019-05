L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Ehi Juve, Sarri vola!"

"Ehi Juve, Sarri vola!": il titolo con cui apre la Gazzetta dello Sport celebra l'ex allenatore del Napoli, che vince l'Europa League con il suo Chelsea. E' il primo tecnico italiano a riuscirci dopo Alberto Malesani con il Parma (1999). L'apertura del giornale è da leggersi anche in chiave Juventus: i bianconeri, infatti, vorrebbero puntare proprio su Sarri come erede di Allegri. La Vecchia Signora vuole accelerare in vista di un ingaggio del tecnico toscano, con tanto di vertice tra Agnelli e il presidente del Chelsea per liberare il mister.

Inter: Icardi è fuori - Spazio anche all'Inter, con il nuovo corso di Antonio Conte che sta per prendere corpo: l'annuncio arriverà nella giornata di domani. L'ex ct della Nazionale ha già fatto la sua prima mossa: i nerazzurri non ripartiranno da Mauro Icardi, che verrà dunque ceduto. La notizia era nell'aria, ma ora c'è la certezza. L'Inter si guarderà dunque sul mercato alla ricerca di un sostituto, anche se da giorni si parla di Dzeko e Lukaku come obiettivi.

Maldini: "Dt? Allettante. A giorni decido" - In prima pagina si parla anche di Milan, con il futuro di Paolo Maldini in primo piano. E' infatti possibile che l'ex difensore e colonna milanista possa restare in società con il ruolo di direttore tecnico: "A giorni decido", ha fatto sapere Maldini. Sono infatti momenti di profondo rinnovamento per il Diavolo, che dopo le dimissioni di Gattuso saluterà anche Leonardo.