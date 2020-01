L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Eriksen, Mou non aiuta Conte"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: ""Eriksen, Mou non aiuta Conte". Non si sblocca la trattativa per il centrocampista danese, con il Tottenham che resta fermo sui 20 milioni richiesti e Josè Mourinho che convoca il giocatore per la sfida di questa sera contro il Norwich e torna a pungere Antonio Conte. Nel frattempo l'Inter prepara il rilancio, che potrebbe andare vicino ai 20 milioni richiesti, e guarda anche al giovane Chong del Manchester United.

Gattuso ritrova Insigne-gol. Lazio eliminata - La prima partita dei quarti di finale di Coppa Italia si chiude con il passaggio del turno da parte del Napoli. Primo tempo pirotecnico con i partenopei in rete già al secondo minuto e la Lazio che sbaglia un rigore con Ciro Immobile all'ottavo minuto. Poi un espulso per parte, prima Hysai poi Lucas Leiva. Nel secondo tempo tante occasioni da una parte e dall'altra, ma il risultato non cambia e i ragazzi di Gattuso passano in semifinale.

Juve, tocca al Pipita. Roma con Kalinic - Stasera a Torino scendono in campo Juventus e Roma per il quarto di finale di Coppa Italia. Tra i bianconeri possibile staffetta Higuain-Dybala, con il Pipita favorito per partire dal primo minuto. Sarri pensa ad un tridente con Higuain, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa, mentre Fonseca risponde con Kalinic unica punta e Pellegrini, Under, Kluyvert alle sue spalle.