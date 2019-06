L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Giampa Milan, rock & gol"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica l'apertura al Milan di Giampaolo: "Giampa Milan, rock & gol" è il titolo di oggi. Il nuovo allenatore cercherà infatti di imprimere la sua mano, puntando sul riscatto di André Silva in attacco, in coppia con Piatek e con Suso trequartista. Altro nodo fondamentale sarà il centrocampo: si punterà sul rilancio di Biglia, nell'attesa che possano arrivare due pupilli del tecnico abruzzese come Torreira e Schick.

Lukaku, offerta Inter - Molto calda la situazione per quanto riguarda il mercato dell'Inter, con i nerazzurri del neo tecnico Antonio Conte che cercano il colpo in attacco: il nome è quello di Romélu Lukaku. L'allenatore salentino vorrebbe il centravanti belga già in ritiro, 60 milioni potrebbero essere la cifra giusta per strapparlo al Manchester United.

Pressing Juve per De Ligt - Attiva anche la Juventus che cerca un rinforzo importante in difesa, visto il ritiro di Barzagli e l'età che avanza di Chiellini e Bonucci. Il nome grosso è quello di De Ligt, in uscita dall'Ajax: per l'olandese è pronto un ingaggio da top player, per l'esattezza di ben 12 milioni. Un maxi-stipendio per convincerlo a sposare la causa bianconera.