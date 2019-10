L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Gigante, pensaci tu"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina titolando: "Gigante, pensaci tu". Domenica c'è la supersfida tra bomber di Juventus ed Inter, con Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo uno contro l'altro. Dopo il riposo in Champions il belga torna titolare, mentre dall'altra parte il portoghese dei record è chiamato a risolvere le partite più importanti della Juventus. Sarà uno scontro tra titani, che proseguirà lungo tutto il corso della stagione.

Roma, il turnover stavolta non paga - Taglio laterale dedicato alla Roma, ieri impegnata in Europa League e che in Austria non è andata oltre al pari contro il Wolfsberger. Uno a uno il risultato finale della sfida, con i giallorossi che passano in vantaggio nella prima frazione con Spinazzola, salvo poi subire il pareggio austriaco.

Lazio, il Rennes spaventa Inzaghi - Bella vittoria interna per la Lazio di Simone Inzaghi, che prima va sotto contro il Rennes, poi grazie anche all'ingresso di Milinkovic-Savic, trova pareggio e gol vittoria. Finisce 2 a 1 con le reti di Milinkovic-Savic ed Immobile nella ripresa.