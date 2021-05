L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Gigio che affare (per Mino)"

"Gigio che affare (per Mino)". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi in riferimento al futuro di Donnarumma. Secondo quanto riporta il quotidiano domani è l'ultima gara col Milan prima che scada il contratto. Il portiere vuole restare ma ci sono ostacoli. E in ballo c'è una maxi commissione da 20 milioni per l'agente Raiola.

I sogni di CR7 - Spazio in taglio laterale al futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, dopo aver vinto la Coppa Italia, vuole riuscire a centrare il quarto posto coi bianconeri che vorrebbe dire Champions League. Intanto tornano insistenti le voci sul Manchester.