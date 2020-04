L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Gigio, il Milan ci prova"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola in prima pagina: "Gigio, il Milan ci prova". Che resti o che vada è il tesoro rossonero, così la società studia il rinnovo fino al 2022, l'attuale contratto è in scadenza a giugno 2021, con un ingaggio più basso ma inserendo un bonus Champions importante. Lo scopo primario è quello di evitare di perderlo a zero: prima del coronavirus le pretendenti erano tante, ora chissà cosa potrà accadere nel prossimo mercato.

Ripartenza? Spadafora: "Serve un piano B" - Prosegue la dura battaglia tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e la Lega Calcio. Il ministro ieri ha ribadito come la "via per la ripartenza sia sempre più stretta. Serve un piano B". Mentre dal canto suo il presidente federale Gravina continua a dichiarare che "non firmerò per lo stop. Se vogliono fermare il calcio, deve farlo il Governo. Poi io mi adeguerò". Ma nel frattempo l'Uefa apre ad un ulteriore prolungamento della stagione.

Lautaro, l'Inter non fa sconti - Taglio basso dedicato a Lautaro Martinez e all'Inter, che non ha nessuna intenzione di svendere il suo gioiello, sul quale da tempo si sono posati gli occhi del Barcellona. Il club nerazzurro ha fissato la base di trattativa: per sedersi al tavolo ci vogliono 90 milioni cash. Poi si potranno inserire contropartite utili alla causa nerazzurra e non meri riempitivi, per arrivare alla fatidica soglia dei 111 milioni di euro.