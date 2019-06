L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Gigio rifà il Milan"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un titolo dedicato alla situazione di mercato in casa Milan, titolando: "Gigio rifà il Milan". Con il portiere classe 1999 destinato a lasciare Milano con direzione Parigi, il mercato del Milan può finalmente sbloccarsi: preso Theo Hernandez dal Real Madrid per 20 milioni e con i soldi della cessione del portiere possono arrivare Andersen dalla Sampdoria e uno tra Lucas Torreira e Dennis Praet per il centrocampo. Entra nel vivo il mercato rossonero, grazie alla cessione di Gianluigi Donnarumma.

De Ligt, c'è solo la Juve - In taglio laterale spazio al mercato della Juventus, con i bianconeri pronti a chiudere per Matthjis De Ligt, giovane difensore centrale di proprietà dell'Ajax. Sull'olandese sono rimasti fortissimi i bianconeri, pronti a chiudere l'affare con un blitz che potrebbe arrivare a breve. Per il centrocampo di mister Sarri ecco Adrien Rabiot, che arriva da svincolato. Occhio al nome di Luca Pellegrini, che torna di moda per la fascia mancina.

Rebus Icardi - Spazio anche per la situazione in casa Inter, dove Antonio Conte rischia di trovarsi in ritiro Mauro Icardi, visto che ancora non è stata chiarita la sua posizione. Nel frattempo arriva il baby Agoumè ed Andrea Pinamonti va verso il Genoa per una cifra vicina ai 16 milioni.