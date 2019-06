© foto di Rosa Doro

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è occupata da tanto mercato e dall'Italia Femminile. "Gli sbarellati", è il titolo scelto dalla rosea per spiegare al meglio la sfida tra Inter e Roma per Barella. Domani infatti sarebbe attesa la risposta del giocatore del Cagliari, intanto l'Inter si fionda su Pellegrini e cominciano i diseptti di mercato tra i club italiani. "Rabiot-De Ligt, è Juve gigante. Le estati calde di Bonucci", si legge più sotto invece gli affari bianconeri.

ITALDONNE ED EUROTORO - "Avete fatto gol", invece è il titolo scelto per celebrare la Nazionale Femminile nonostante la sconfitta rimediata dall'Olanda ai quarti di finale del Mondiale: "L'Olanda spezza il sogno Mondiale: azzurre in lacrime ma la svolta c'è". Infine spazio dedicato al Torino: "Euro Cairo", e alle parole del presidente granata sull'entrata in Europa League.