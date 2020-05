L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Gonfiate i palloni!"

"Gonfiate i palloni!". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa riferimento al possibile via libera che arriverà oggi per gli allenamenti in gruppo. Finora ai club di Serie A è stato concesso di tornare ad allenarsi, ma soltanto con sedute individuali, mentre dal 18 maggio ci sarà questo passo in avanti verso la ripresa del campionato, con l'ok degli scienziati al protocollo FIGC che starebbe per arrivare. Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere, ma il Comitato Tecnico-Scientifico è pronto a dare il suo permesso.

Casa Milan. Dopo le parole di Rangnick, uscito allo scoperto e per il quale si starebbe profilando un ruolo da dirigente-allenatore, c'è stata irritazione a Milanello. Stefano Pioli è ben deciso a giocarsi la conferma appena il campionato (eventualmente) ripartirà. La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio in prima pagina anche a questa vicendo, titolando così: "Pioli non molla". Intanto i rossoneri hanno comunicato tramite una nota ufficiale che non c'è nessun positivo tra calciatori e staff testati.

Casa Inter. "Sorpresa Inter. Irrompe Conte". E' questo il titolo che l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica all'Inter. La Rosea fa sapere che nella giornata di ieri Antonio Conte ha riassaporato dopo due mesi Appiano Gentile, anche se ha potuto soltanto osservare a distanza gli allenamenti individuali dei suoi ragazzi, in attesa del tampone.

Casa Juve. Giornata importante per la Juventus quella di ieri, tra la Continassa e il J-Medical. Al centro sportivo s'è rivisto Paulo Dybala, che è tornato ad allenarsi e ha confermato il tutto tramite social, ricevendo il bentornato della società. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di straordinari della Joya e titola: "Dybala già scatenato".