L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Guarda che Inter"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con un titolo dedicato all'Inter, capace di imporsi per ben 4 a 0 nel posticipo del lunedì contro il Lecce: "Guarda che Inter". Avvio sprint dei nerazzurri con la mano di mister Conte già evidente negli schemi tattici. I 65mila di San Siro si esaltano vedendo le giocate dei nuovi subito inseriti nel gruppo e di alcuni "vecchi" tornati ad alti livelli. In gol vanno Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva: due nuovi acquisti e due conferme. Non abbassa la guardia Conte: "Non sia solo una scintilla: dobbiamo essere dinamite".

CR7 vuole tutto - Appena sotto il titolo di apertura trova spazio Cristiano Ronaldo, che entra in una settimana che gli può riservare tanto: prima il premio UEFA per il miglior giocatore della passata stagione poi la sfida al Napoli. Giovedì verrà infatti assegnato il premio come miglior giocatore della scorsa stagione, ed il portoghese è in lizza con Messi e Van Dijk. Poi la sfida ai rivali del Napoli, a cui l'anno scorso non è riuscito a segnare.

Callejon e Mertens preparano lo sgarro - I due attaccanti del Napoli si trovano a meraviglia sin dai tempi di Sarri e a Firenze hanno dimostrato di essere già in formissima. Entrambi sono in scadenza ma giocano con allegria, divertendosi e facendo divertire. E ora tentano lo sgambetto alla Juventus, impresa sempre difficile, ma non impossibile per quanto visto alla prima giornata.