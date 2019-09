© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport propone un focus sulla lotta scudetto sulla prima pagina del quotidiano oggi in edicola, titolando: "I padroni della galassia". Inter e Napoli vanno all'assalto dell'impero Juventus: la Vecchia Signora brilla, ma mai come quest'anno le rivali sono vicine. Inter e Napoli proveranno ad insidiare la prima posizione dei bianconeri. Poi la Lazio favorita per l'ultimo posto Champions. Dubbi sul Milan, mentre il Torino potrebbe essere la sorpresa.

Champions Juve: fuori Emre Can - Erano stati annunciati tagli importanti nella lista Champions della Juventus e così è stato. Se dietro a dare forfait è stato Giorgio Chiellini a causa dell'infortunio al ginocchio, per il quale è stato operato ieri con successo, e davanti era facilmente intuibile come il sacrificato sarebbe stato Mario Mandzukic, a centrocampo è arrivata la sorpresa: resta fuori Emre Can.

Icardi all'Inter: "Arrivederci" - Si è finalmente conclusa la telenovela Icardi, che si è trasferito al Paris Saint Germain. E ieri, tramite i social, ha salutato i tifosi nerazzurri con un "Arrivederci". Ed ora è già pronto a tuffarsi nella nuova sfida parigina, con la sfida al Real del 18 settembre che potrebbe essere il debutto in Champions con la sua nuova maglia.