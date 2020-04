L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Ibra, bye bye Milan"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con l'addio di Zlatan Ibrahimovic ai rossoneri: "Ibra, bye bye Milan". L'attaccante svedese ha deciso di non rinnovare con il Milan a fine stagione: è deluso dal club, e in questi giorni si sente solamente con mister Pioli. A fine stagione lascia, con il Milan pronto a tuffarsi su Arkadiusz Milik del Napoli. Il polacco vuole lasciare Napoli e se i rossoneri dovessero presentare un progetto adeguato sarebbero in pole position per strapparlo alla concorrenza.



Inter, sì tagliare - Dopo la Juventus è il turno dei nerazzurri. In taglio laterale viene affrontato il tema taglio degli stipendi, con i giocatori nerazzurri ad un passo dall'accordo con la società. Dal tecnico Antonio Conte, fino a Lukaku e capitan Handanovic: tutti si dicono pronti a ridurre gli stipendi e a rinunciare a parte degli ingaggi. Ora è la società, che dopo l'apertura da parte della squadra, si è messa in posizione di attesa: vuole capire l'evolvere della situazione prima di prendere decisioni definitive.

Juve, Dybala punta al prolungamento - Taglio laterale per la Juventus che dopo aver risolto la grana stipendi ora mette nel mirino tutte le situazioni contrattuali. Così Paulo Dybala attende la chiamata del club bianconero per allungare il proprio contratto, con alcuni contatti tra Paratici e l'agente dell'argentino che sono già avvenuti nei giorni scorsi, Da un argentino all'altro, con destini diversi. Il pipita HIguain va in scadenza a giugno 2021, ma con un contratto di 7.5 milioni di euro l'anno sarà difficile venderlo in estate. Potrebbe restare e poi andare via a zero la prossima stagione oppure allungare spalmandosi l'ingaggio, soluzione che però al momento non è in cima alla lista dei pensieri della Juventus.