L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Ibra: 'Italia voglio tornare'"

"Italia voglio tornare": parola di Zlatan Ibrahimovic in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy ha parlato della sua avventura nella MLS americana ma ha strizzato l'occhio alla nostra Serie A. Il contratto con gli americani scade a dicembre e a 38 anni Zlatan non ha voglia di smettere. "Ora ho 38 anni ma valgo sempre 20 gol. L'Italia è il mio secondo Paese. Conte il top. A Napoli sarei Maradona. E con Sinisa..." dice Ibra.

Gli anticipi - Ritorna il campionato e alle 20.45 c'è la sfida tra Juventus e Bologna. "Amici contro: quando la sfida va oltre il campo" scrive la Gazza di spalla, parlando del rapporto tra Maurizio Sarri e Sinisa Mihajlovic che questa sera potrebbe essere in panchina, molto dipenderà dalla temperatura percepita stasera a Torino. Alle 15 apre la giornata Lazio-Atalanta: "Muriel&Gomez: Gasperini vuole volare". Il tecnico punta sul colombiano visto l'infortunio occorso a Duvan Zapata. Alle 18 Napoli-Verona: "Ancelotti sceglie Milik. E' l'ora del riscatto". Il centravanti polacco dovrebbe partire dal 1' minuto al San Paolo.

L'infortunio - "Inter, un guaio tira l'altro": il riferimento è all'infortunio di Stefano Sensi. Nuovo ko in pochi giorni per il centrocampista, che sembrava pronto ad essere convocato per la gara di domani con il Sassuolo ma non ci sarà e salterà anche la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund.

I casi - Nel taglio basso si ritorna a parlare della morte di Belardinelli prima di Inter-Napoli lo scorso 26 dicembre. "In cella l'ultrà che investì il tifoso nerazzurro". Fabio Manduca, 39enne napoletano è accusato di omicidio volontario. Nel taglio alto invece si parla del rinvio del Clasico tra Barcellona e Real Madrid. "La rivolta in Catalogna: rinviata Barça-Real". La super-sfida si giocherà il prossimo 18 dicembre.

Do you speak English? - Massimiliano Allegri potrebbe tornare in pista e potrebbe ripartire dalla prestigiosa panchina del Manchester United. "United la grande crisi e la voglia di Allegri" scrive la Rosea. Il club inglese non vince la Premier del 2013 e in 6 anni ha speso 660 milioni. Il tecnico ex Juve e Milan potrebbe rimpiazzare Solskjaer.