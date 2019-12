L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Ibra, pensaci tu!"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola oggi sul Milan: "Ibra, pensaci tu!". Secondo la rosea a Milanello sono tutti convinti che lo svedese sia la soluzione ideale per provare a risolvere i problemi rossoneri. Una figura come Zlatan è necessaria all'interno dello spogliatoio e per questo i contatti sono frenetici tra le parti. Per l'attaccante pronto un contratto di 18 mesi, con la società rossonera che già il 30 lo vuole a Milanello, alla ripresa degli allenamenti.

Uno scudetto per tre - In taglio alto la rosea analizza lo scenario della Serie A alla sosta natalizia. Con la Juventus che nella gestione Sarri fatica a trovare la giusta scintilla ed una Lazio finalmente matura, sarà lotta a tre con l'Inter, che dovrà per forza intervenire sul mercato, ma che con i giusti innesti potrebbe volare fino alla fine del campionato. Una seconda parte di campionato che si preannuncia divertente.

La Fiorentina a Iachini. Genoa, resta Thiago Motta? - Taglio laterale in cui trova spazio la situazione relativa alle panchine di Genoa e Fiorentina. I viola hanno già annunciato il nuovo tecnico, che sarà Beppe Iachini. L'ex giocatore viola è stato scelto da Rocco Commisso per il legame con la città e la capacità di trasmettere la giusta carica agonistica. In casa Genoa invece la situazione è più ingarbugliata: Davide Ballardini ha detto no alla proposta del presidente Preziosi. Troppo complesso il momento, e la separazione brusca dello scorso anno ha influito. Così resta viva solo la pista Diego Lopez, o la permanenza di Thiago Motta che a tutti gli effetti è ancora l'allenatore del Genoa.