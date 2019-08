© foto di Mattia Verdorale

"Icardi day". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani sul futuro di Mauro Icardi: "Il caso dell'estate: scade oggi l'ultimatum di De Laurentiis. Il Napoli vuole una risposta e lui pensa di dire no. Rimane la Juve ma in cambio l'Inter accetta solo Dybala. L'ex capitano nerazzurro non riesce a staccarsi da Milano dove la moglie Wanda lavora in tv e la sua posizione è sempre più critica".

Torino-Wolves - "Belotti-Zaza: notte da tori". Spazio in taglio alto alla partita di stasera valida per l'andata dei playoff di Europa League tra Torino e Wolverhampton. L'Olimpico avrà un pubblico-record.

Correa al Milan, perché si farà? - Spazio in taglio basso al probabile prossimo acquisto rossonero: Angel Correa: "La trattativa è destinata a concludersi positivamente, magari sul filo di lana. All'Atletico di Simeone non c'è posto e il trequartista vuole i rossoneri".