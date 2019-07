L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Icardi no, tu no!"

"Icardi no, tu no!": è questo il titolo di apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che analizza il caso Icardi. "L'Inter non lo porta in tournée. Maurito si allenerà da solo. Il club: "Decisione condivisa" e scatta l'offerta per Lukaku.

IL CORAGGIO DI MIHAJLOVIC - Nel taglio alto spazio all'allenatore del Bologna che durante la conferenza stampa ha spiegato di essere malato: "Ho la leucemia. Ma vado all'attacco: vincerò io".

CR7 AL LAVORO, AD ATTENDERLO UNA JUVE SUPER - Spazio dedicato anche a Cristiano Ronaldo e al suo primo giorno di allenamento. "Il gioco di Sarri ideale per fare bene divertendosi. E poi Ramsey, Rabiot, Buffon, in attesa di De Ligt",