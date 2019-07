L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Icardi spacca"

"Icardi spacca". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che apre con l'intrigo legato al bomber argentino, in uscita dall'Inter e ambito da Napoli e Juventus. Secondo il quotidiano il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe 60 milioni di euro pronti, da investire, proprio per l'ex Sampdoria. E la sfida - si legge - si estende ad un altro nome: Rafael Leao, 20 anni, portoghese dello Lille, ex Sporting CP.

Cercasi centravanti - Per un Icardi che dovrebbe andar via, l'Inter punta forte su Romelu Lukaku per rimpiazzarlo. "Appuntamento yes", è il titolo de La Gazzetta dello Sport circa la vicenda, con un incontro tra il club nerazzurro e il Manchester United - si legge - già fissato. E, dovesse chiudersi nel verso giusto l'operazione in tempi brevi, non è da escludere che la punta belga vada in Asia con Conte e i suoi ragazzi.

Milan - Di spalla su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il Milan, il suo mercato e i piani per la prossima stagione. "Il Milan punta tutto su Giampaolo: Veretout si avvicina e Gigio s'allontana", è il titolo dellla Rosea, che si sofferma sull'allenatore ex Sampdoria, celebrandolo come "rinforzo top" per la società di Via Aldo Rossi. Intanto - si legge - è pronta un'offerta da 15 milioni più il cartellino di Biglia per arrivare al centrocampista della Fiorentina.