L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Il derby più alto che c'è"

Non poteva essere che Juventus-Torino la notizia principale dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il derby più alto che c'è" il titolo più importante nella prima pagina del quotidiano rosa. Con sottotitolo: "I bianconeri già campioni aspettano i granata affamati e in corsa per un posto in Champions. La città della Mole è di nuovo Capitale del calcio italiano". Da un lato lo Scudetto numero otto già conquistato dagli uomini di Allegri, dall'altra un sesto posto in coabitazione col Milan a tre soli punti dal quarto posto.

I problemi delle squadre di Milano: "Milan che caos: Leonardo trema. Bakayoko in ritardo: tutti in ritiro", e poi "Il blitz di Gazidis: obiettivo Campos. Caldara k.o. 6 mesi". Spazio anche alla situazione dei cugini nerazzurri con il mercato nel mirino: "L'Inter che verrà. Lukaku per Conte. Spalletti: Gundogan. L'ex c.t. vuole un big con Lautaro, Luciano chiede un regista. Godin, Danilo e Dzeko utili a entrambi". Curioso il paragone tra i due club: per il Milan, "Una poltrona per due: Leonardo e il portoghese Luis Campos", per l'Inter, "Una panchina per due: Antonio Conte e Luciano Spalletti".

Ronaldo o Messi - Nella prima pagina troviamo anche l'eterno duello: "Ronaldisti o messianici. Sempre la pulce contro Cristiano. Una sfida infinita e un domandone: chi è il più forte?", la domanda che si pone la rosea e che da anni divide gli appassionati di calcio.