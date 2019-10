L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Il diavolo veste Pioli"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola in prima pagina: "Il diavolo veste Pioli". Il Milan cambia guida tecnica: non è bastata la vittoria a Marassi per la conferma di Marco Giampaolo. Le strade con l'allenatore nato a Bellinzona si separano ed il principale candidato a sedersi sulla panchina rossonera è Stefano Pioli. Nella giornata di ieri c'è stata una brusca frenata nella trattativa per Luciano Spalletti, con l'Inter che non avrebbe abbassato le richieste sulla buonuscita per liberare il tecnico, così Maldini e Boban hanno virato con decisione sul tecnico parmigiano. Per lui pronti due anni di contratto.

Conte cerca nuovi titolari - Taglio basso dedicato all'Inter di Antonio Conte, con il tecnico che vorrebbe il salto di qualità da parte di alcuni "panchinari", e chiede più personalità. Il tutto senza dimenticare che Romelu Lukaku e Diego Godin devono ancora trovare la forma migliore. Da subito, Conte vuole ampliare il numero degli «impiegabili». Le rotazioni sono state piuttosto limitate, perché alcuni elementi non sono stati giudicati pronti (Lazaro in primis, ma anche Biraghi e a lungo Sanchez) o costituiscono un downgrade pericoloso rispetto ai titolari (è il caso di Vecino e Gagliardini, e parzialmente, per la minore esperienza, di Bastoni).

Di Francesco ha risolto il contratto con la Sampdoria - E' il buio più profondo in casa Sampdoria. Ieri è stato risolto il contratto tra il tecnico Eusebio Di Francesco e la società, dunque ora è caccia ad un nuovo allenatore. Dopo il blitz del Milan su Stefano Pioli i blucerchiati stanno vagliando l'idea che porta a Gianni De Biasi. Nel frattempo squadra affidata all'ex capitano Angelo Palombo. E non arrivano segnali positivi neanche dal fronte societario: il gruppo che faceva riferimento a Gianluca Vialli si è ritirato dalla trattativa per l'acquisizione del club.