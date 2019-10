© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il titolo: "Il Milan vede le streghe". I rossoneri sbagliano tanto, anche con errori clamorosi: tanta la delusione per il tecnico Stefano Pioli. La Roma passa con Edin Dzeko (mascherato) e Nicolò Zaniolo e vede il quarto posto. Ora la classifica del Milan è da incubo, e ad Halloween arriva lo spettro SPAL.



Atalanta, dove vuoi arrivare? - Pomeriggio da sogno per i bergamaschi, che dopo essere andati in svantaggio rifilano sette reti all'Udinese, con una tripletta di Luis Muriel ed una doppietta di Josip Ilicic. Ora la vetta della classifica dista solo tre punti e lo stato di forma è tutto a favore degli orobici. Mercoledì sfida al Napoli, che continua a pareggiare, per testare le reali ambizioni dei nerazzurri.

Inter, per Conte missione Vidal - Antonio Conte ha chiesto a gran voce alcuni rinforzi per il mercato di gennaio, e la risposta potrebbe essere Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è sempre meno al centro del Barcellona, che però continua a considerarlo incedibile. Il primo blitz di Piero Ausilio non ha portato effetti e così si studia il piano B che porta a Nemanja Matic.