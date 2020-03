L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Il piano Juve-Inter"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Il piano Juve-Inter". La Serie A dopo una domenica di veleni, con attacchi da tutte le parti verso la Lega e le sue decisioni, prova a ripartire. E lo fa con una nuova ipotesi circolata ieri sera: le sei partite rinviate in questo weekend potrebbero essere recuperate tra sabato, domenica e lunedì, con il ventisettesimo turno pronto a slittare in blocco. Juventus-Inter finirebbe così a lunedì 9 marzo, a porte aperte. Ma è scontro totale tra l'Inter e la Lega Calcio per le modalità con cui è stato deciso il rinvio.

Dea 7 bellezze - Taglio centrale dedicato all'Atalanta che continua a stupire, con sette reti rifilate al Lecce ed un Zapata in forma strepitosa, autore di una tripletta. Sono già 70 reti realizzate in campionato per gli orobici, numeri impressionanti, per una squadra che stupisce per qualità e facilità di gioco. Ilicic autore di una partita fenomenale, con giocate di livello assoluto.

Rivoluzione Milan - Taglio laterale dedicato al Milan ed al futuro del club rossonero, che sembra pronto all'ennesima rivoluzione degli ultimi anni. Sarà addio con Boban, con Ivan Gazidis che prenderà il potere e guiderà la rivoluzione. In panchina l'indiziato numero uno diventa il tedesco Rangnick. Se così dovesse essere cambierebbero aria anche Paolo Maldini e Riccardo Massara, parte integrante del progetto attuale.