L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Il triangolo scudetto"

Chissà se Juventus e Inter il triangolo l'avevano già considerato. La corsa per lo scudetto comprende anche la Lazio, non è roba solo per loro due, e se non l'avessero fatto capire le dieci vittorie consecutive l'ulteriore indizio è arrivato dai cinque gol rifilati ieri dai biancocelesti alla Sampdoria per arrivare ad undici successi di fila. "Il triangolo scudetto", titola oggi La Gazzetta dello Sport dopo il successo di ieri, con altre tre reti del capocannoniere Immobile. Oggi Sarri e Conte proveranno a rispondere, rispettivamente contro Parma e Lecce.

Che fine ha fatto il Napoli? - Da chi lotta per il titolo a chi pensava di poterlo fare e invece si ritrova con una media punti da zona retrocessione. Il Napoli è in piena crisi e lo testimonia l'ennesimo k.o. al San Paolo, stavolta contro una Fiorentina spettacolare, capace di rifilare due gol agli azzurri, uno per tempo, e di agguantarlo in classifica dopo un avvio di stagione choc. "Il Napoli non c'è più", è il titolo presente in taglio basso sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come la squadra sia tornata in ritiro già ieri sera.

Il Milan attende l'Udinese - Ad aprire la domenica di Serie A ci sarà il Milan e Zlatan Ibrahimovic, uomo simbolo del tentativo di rinascita rossonero. "Vibrazioni a San Siro", titola La Gazzetta dello Sport di spalla, evidenziando in nero nella prima parola 'Ibra', perché Zlatan tornerà ad essere titolare e andrà a caccia del suo secondo gol della nuova vita italiana, il primo al Meazza dopo il suo ritorno, e segnarlo davanti a 60 mila spettatori avrebbe un gusto maggiore.

L'altro anticipo - Oltre a Lazio-Sampdoria e Napoli-Fiorentina, ieri c'è stato anche un altro match in Serie A: il Sassuolo è tornato alla vittoria e l'ha fatto in casa contro il Torino. La Gazzetta dello Sport dedica un piccolo stralcio anche a questo match: "Il Toro spreca e il Sassuolo lo ribalta", il titolo della Rosea. Infine piccolo box anche per alcuni dettagli della scomparsa di Pietro Anastasi: "Anastasi e la Sla, il figlio: 'Ha chiesto di essere sedato'".