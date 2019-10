L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Infinita Joya"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina titolando: "Infinita Joya". La Juventus ieri sera ha sofferto fino a metà della ripresa contro la Lokomotiv Mosca, poi una doppietta di Paulo Dybala ha ribaltato la partita e dato i tre punti ai bianconeri. Due magie in due minuti per il dieci bianconero ed ora la squadra di mister Sarri vede gli ottavi ad un passo.

Lezione City, l'Atalanta si inchina - Brutta sconfitta per l'Atalanta in quel di Manchester: i nerazzurri di mister Gasperini vengono sconfitti per 5 a 1 dal City di Guardiola subendo una dura lezione. Gli orobici passano prima in vantaggio su rigore con Malinovskyi, poi subiscono la rimonta inglese con la tripletta di Raheem Sterling.

Inter credici - Il match di stasera è già decisivo per le sorti dell'Inter in Champions League: i nerazzurri devono battere il Borussia Dortmund per continuare a restare in corsa per la qualificazione. Dovrà essere Romelu Lukaku a trascinare la squadra, elogiato dal CT belga: "E' unico nel suo ruolo". Poi Antonio Conte che suona la carica: "Alla fine mi basterà non avere rimpianti".