L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter bene bene. Atalanta benissimo"

vedi letture

E' un'Inter convincente quella che ieri sera a Benevento si è imposta con ben cinque reti, portando a nove il bottino di gol segnati nelle sole prime due giornate di campionato. Così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "Inter bene bene". Ottime le prestazioni di Hakimi, autore di una rete e un assist, mentre Romelu Lukaku si regala la prima doppietta stagionale. "Così mi diverto", commenta entusiasta il tecnico Antonio Conte.

"Atalanta benissimo" - Se l'Inter rifila cinque reti al Benevento, l'Atalanta ne segna quattro alla Lazio, raggiungendo i nerazzurri in testa alla classifica. Grande prova di forza degli orobici in casa della Lazio, trascinati da un Papu Gomez già in ottima forma, autore di una doppietta. Il tecnico Gasperini incalzato sulle possibilità di scudetto risponde: "Tra venti giornate vediamo".

Vai Milan, questa Europa vale oro - Scende in campo questa sera alle 21 in Portogallo il Milan di Stefano Pioli nell'ultimo turno di qualificazione alla prossima Europa League. Superare il Rio Ave porterebbe in dote ai rossoneri 15 milioni di euro, oltre che la possibilità di disputare i gironi della prossima competizione continentale. Davanti mancherà ancora Ibrahimovic: spazio a Colombo, anche se intriga l'idea Maldini Jr.