L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter, caccia al 13"

vedi letture

"Inter, caccia al 13". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che non può non soffermarsi sulla ripartenza della Serie A per i nerazzurri. Seconda serata del nostro campionato, dopo le due partite in programma ieri: prosegue il recupero della venticinquesima giornata. La formazione di Antonio Conte deve vincere tutte le 13 partite rimanenti se vuole candidarsi allo scudetto: con un successo con la Sampdoria andrebbe a -6 dalla vetta.

Solo pari per il Toro. Nella giornata di ieri sono andate in scena le prime due gare di questa Serie A 2.0. La prima in assoluta è stata quella tra Torino e Parma, che si sono divisi la posta. E La Gazzetta dello Sport dedica spazio anche a questo match: "Il rimpianto Toro", si legge nel titolo. E ancora: "Nkoulou, un gol per Floyd. Pari del Parma, Zaza e Belotti si buttano via", in riferimento al rigore che il Gallo s'è fatto parare da Sepe.

L'altro recupero. In serata, poi, è toccato a Hellas Verona e Cagliari andare in campo, alle 21.45, sempre per il recupero del venticinquesimo turno. Ad avere la meglio sono stati gli scaligeri grazie alla doppietta di Carmine, inutile la rete di Simeone per i sardi. E La Gazzetta dello Sport in taglio basso vi dedica un boxino: "Il Verona in volo: batte Zenga e sorpassa il Milan sulla via d'Europa".

Casa Juve. Infine c'è spazio anche per la Juventus sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. E proseguono le polemiche e le critiche dopo il k.o. in finale di Coppa Italia con il Napoli. Arrivano voci di un malumore di Cristiano Ronaldo e la Rosea si sofferma proprio sul rapporto tra lui e il suo allenatore: "Juve, CR7 e Sarri mai così lontani. Ma per lo sprint serve una svolta".