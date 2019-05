L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter ci sei (quasi)"

© foto di stefano tedeschi

"Inter ci sei (quasi). Spalletti risale al terzo posto. Atalanta sorpassata, Champions a tre punti" questo il titolo principale de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. I nerazzurri si sono imposti nel posticipo di ieri sera sul ChievoVerona grazie alle marcature di Politano e Perisic ed ora sono a tre punti dalla matematica certezza di disputare la prossima Champions League.

Allegri-Agnelli, domani la verità - Taglio laterale per Allegri e la Juventus che vedrà domani l'incontro tanto atteso tra il tecnico Massimiliano Allegri e il numero uno bianconero Andrea Agnelli. Sulla situazione è stato intervistato Alessandro Del Piero: "Avanti solo se c'è sintonia". L'ex capitano bianconera confessa poi che un ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera lo stupirebbe.

Bologna, un poker per la salvezza - Spazio anche per il derby emiliano tra Bologna e Parma, che ha visto i rossoblu imporsi per 4 a 1 e fare così un importante passo verso la permanenza in Serie A. "Bologna, un poker per la salvezza. Parma inguaiato", questo il titolo dedicato allo scontro salvezza. Il Bologna di Mihajlovic sale così a quota 40 in classifica, a +5 dall'Empoli terzultimo, mentre i crociati di D'Aversa restano a +3 a due giornate dalla fine.