L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter cosa combini?"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con una foto di Lautaro Martinez ed il titolo: "Inter cosa combini?". I nerazzurri riescono a portarsi in vantaggio per 2 a 0 nella prima frazione a Dortmund, poi nella ripresa il crollo totale e la vittoria per 3 a 2 del Borussia Dortmund che fa esplodere il muro giallo. Ora il cammino in Champions si complica: serviranno due vittorie contro Slavia Praga e Barcellona.

Napoli shock - Ammutinamento in casa Napoli, con la squadra azzurra che dopo il pareggio interno contro il Salisburgo rompe il ritiro imposto dalla società senza permesso. L'unico a tornare a Castelvolturno è mister Ancelotti, ma oggi sono attesi ulteriori risvolti. Nel frattempo l'1 a 1 contro gli austriaci permette ai partenopei di fare un ulteriore passo in avanti verso la qualificazione.

Locomotiva Ronaldo - Questa sera, alle 18.55, la Juventus scende in campo a Mosca contro la Lokomotiv: con una vittoria i bianconeri sarebbero certi del passaggio del turno. Nello stadio della Lokomotiv Ronaldo ha già trovato reti importanti, prima in finale di Champions nel 2008, vinta, poi nello scorso Mondiale, nell'estate 2018, la rete al Marocco.