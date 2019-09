L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter di ferro"

© foto di stefano tedeschi

L'apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è dedicata all'Inter, che ieri ha ottenuto la quinta vittoria in cinque partite dall'inizio del campionato: "Inter di ferro", titola il quotidiano. Lazio battuta 1 a 0, decide un gol di D'Ambrosio di testa, poi Handanovic fa il resto: il portiere para tutto, sventando le azioni offensive biancocelesti. Una difesa al top in Europa e primi sprazzi di gioco alla Conte: per lo scudetto è già duello con la Juventus.

E' Atalantissima - Gran colpo dell'Atalanta, che sbanca Roma imponendosi per 2 a 0 sui giallorossi di Fonseca. I nerazzurri volano al terzo posto grazie alle reti di Zapata e De Roon: il colombiano entra dalla panchina, segna, prende un palo e trascina i compagni alla vittoria. Lapidario il tecnico della Roma Fonseca: "E' giusto così".

Scivolone Napoli, è a -6 dalla vetta - Brutta battuta d'arresto per il Napoli di Carlo Ancelotti, che ieri sera è uscito sconfitto dal San Paolo nel match contro il Cagliari. Decisiva la rete di Castro a pochi minuti dal termine: il centrocampista si inserisce alla perfezione e sfrutta di testa un preciso cross di Nandez. Il tecnico azzurro: "La classifica piange, ma non sono preoccupato".