L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter, domino Pogba"

vedi letture

L'Inter ha l'ambizione di colmare il gap con la Juventus e, per farlo, è pronta ad investire sui migliori campioni d'Europa. Tra questi c'è certamente Paul Pogba, al quale è dedicato il titolo in prima pagina su La Gazzetta dello Sport: "Inter, domino Pogba". La Rosea spiega che Zhang vuole un top player e, grazie agli addii di Icardi e Perisic, non mancheranno le risorse per sfidare i bianconeri per il centrocampista francese.

Intervista a Theo Hernandez. Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport troviamo anche un'intervista a Theo Hernandez, terzino-rivelazione del Milan, del quale ovviamente il quotidiano rosa scrive anche in prima pagina, accanto all'apertura: "Theokay", il titolo. "Milan, cresco con te. Accanto a Ibrahimovic ho imparato a far gol", le parole del francese.

Ripresa allenamenti. "Allenamenti in ordine sparso". E' questo il titolo de La Gazzetta dello Sport nel suo taglio alto. Ovviamente il riferimento è alla ripresa degli allenamenti individuali, consentiti soltanto in quattro regioni d'Italia: Emilia-Romagna, Campania, Lazio e Sardegna. "Il governo dà il via libera a tutti?", la domanda che si pone la Rosea.