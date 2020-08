L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter gran finale!"

"Inter gran finale!", è il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. I nerazzurri ieri sera hanno travolto con cinque reti lo Shakhtar Donetsk, conquistando la finale di Europa League, che disputeranno venerdì contro il Siviglia. Lautaro e Lukaku fenomenali ed in serata di grazia, realizzano una doppietta a testa, mentre la quinta marcatura porta la firma di Danilo D'Ambrosio. Dieci anni dopo il triplete l'Inter torna in finale di una competizione europea e venerdì ci sarà il gran finale.

Messi, parte la corsa all'oro - Le voci di un allontanamento di Leo Messi da Barcellona si fanno sempre più insistenti e così la rosea prova a tracciare le possibili destinazioni del campione argentino. Tre le vie indicate: l'Inter di Zhang, il Paris Saint Germain degli sceicchi o il Manchester City degli emiri. L'Inter in questa corsa parte indietro, soprattutto se l'intenzione di Leo Messi è quella di puntare subito alla Champions, ma le vie del mercato sono infinite.

Pioli chiama Ibra - Taglio basso dedicato alla situazione Ibrahimovic in casa Milan. L'arma del club è il contatto costante tra Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli, con il tecnico in pressing costante sullo svedese. Un asse saldo quello tra l'attaccante ed il tecnico, che confida di avere lo svedese in ritiro già a partire da lunedì. Manca però, al momento, l'accordo.