L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter-Juve alla prova del 7"

"Inter-Juve alla prova del 7". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che dopo i successi di ieri delle prime due della classe si proietta già allo scontro diretto della prossima settimana. Antonio Conte batte la Samp a domicilio, fa sei su sei e adesso sfiderà CR7. Intanto, il portoghese e i suoi compagni si sbarazzano facilmente della SPAL grazie a Pjanic e Ronaldo e non vedono l'ora di scendere in campo domenica prossima a San Siro.

Atalanta travolgente - Oltre a Juventus ed Inter, La Gazzetta dello Sport si concentra anche sulle altre di Serie A e, in particolar modo, sull'altro anticipo andato in scena ieri tra Sassuolo e Atalanta. "Atalanta, che show. Sempre più Dea: 4 gol in un tempo, Sassuolo travolto", titola la Rosea dopo il 4-1 della formazione nerazzurra: a segno Gomez con una doppietta, poi Gosens e Zapata. Inutile il gol di Defrel per i ragazzi di De Zerbi.

Esame per Giampaolo - Le voci di esonero hanno già colpito Marco Giampaolo, visto che il Milan continua a non passarsela benissimo. Stasera i rossoneri sono chiamati al riscatto nella difficile sfida interna con la Fiorentina: servono i tre punti per superare il periodo no. Di spalla su La Gazzetta dello Sport si sposta l'attenzione anche sulla formazione di Giampaolo: "Giamburrasca contro la Viola: 'Ne usciremo col bel gioco'".