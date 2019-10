L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter-Juve, cima tempestosa"

"Inter-Juve, cima tempestosa". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che in primo piano non può che dedicarsi sul big match di stasera tra la prima e la seconda della classe. Conte, grande ex di turno, accende l'attesa in conferenza stampa: "E' solo sport, non guerra". Dall'altro lato Sarri getta acqua sul fuoco, facendo capire che secondo lui questa sfida vale poco per il titolo.

Si salva il Milan - Dalla partita di stasera a quella già andata in scena ieri sera. Se in primo piano la Rosea si sofferma su Inter-Juve, in taglio alto non può che dedicarsi all'anticipo di ieri sera che ha visto un Milan soffrire e battere il Genoa a Marassi, un successo che salva la panchina di Marco Giampaolo: "Giampa respira", è il titolo. I rossoneri rimontano con l'ingresso di Paquetà e Leao e all'ultimissimo minuto vengono salvati da Reina, che si supera su calcio di rigore.

Novità Mihajlovic - Passando in casa Bologna, sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport troviamo una bella novità per quanto riguarda la gara di oggi sul campo della Lazio. "Altra sorpresa, Mihajlovic oggi torna in panchina". Per la sfida contro l'amico Simone Inzaghi, dunque, il tecnico rossoblù torna in panchina, mettendosi un attimo alle spalle la leucemia che l'ha costretto alla chemioterapia nell'ultimo periodo.