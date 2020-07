L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter, Messi bene"

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con il titolo: "Inter, Messi bene". I nerazzurri oggi scendono in campo alle 19.30 contro il Genoa e, visto il pareggio di ieri dell'Atalanta, avranno l'opportunità di tornare al secondo posto. Tra l'attualità e l'obiettivo secondo posto, si fa largo nelle menti nerazzurre un sogno di mercato chiamato Leo Messi. L'Inter starebbe preparando l'assalto al fenomeno argentino per la prossima stagione.

Allarme Champions - A centro pagina trova spazio la Champions League, che si avvicina sempre di più e che però ora fa preoccupare la Juventus e mister Maurizio Sarri. I bianconeri senza Chiellini subiscono troppe reti: c'è preoccupazione in vista dei match europei. E ieri si è fermato Douglas Costa per un problema muscolare: il brasiliano salterà il Lione.

Belle a metà - Finisce in pareggio il primo anticipo della trentaseiesima giornata tra Milan e Atalanta. Tante emozioni in un match giocato a viso aperto da ambo le squadre: Zapata risponde a Calhanhoglu, ed in mezzo Donnarumma para un rigore a Malinovsky. Per il portiere rossonero è stata la prima da capitano: un match da ricordare.