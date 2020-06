L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter, operazione controcambio"

"Inter, operazione controcambio". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul mercato nerazzurro, a cominciare dal colpo Hakimi Achraf. "Hakimi in arrivo. E ora Tonali", si legge ancora sulla Rosea, che racconta la sua versione: il Real Madrid ha detto di sì a 45 milioni ed entro martedì il marocchino dovrebbe essere a Milano. Pronta l'offensiva anche per il centrocampista del Brescia.

Corsa scudetto. Di spalla su La Gazzetta dello Sport trova spazio anche la bagarre tra Juventus e Lazio per il titolo. "Altalena Juve: +4", è il titolo scelto dal quotidiano rosa, che prosegue: "Lazio batticuore: ribalta la Viola e resta in corsa". I biancocelesti, infatti, ieri sera hanno battuto la Fiorentina grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto, ottime per rimontare il vantaggio iniziale firmato Ribery.

Mercato Juve. Quello di oggi dovrebbe essere il giorno di Arthur Melo alla Juventus e di Miralem Pjanic al Barcellona. Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla anche di questo tema inevitabilmente: "Arthur a Torino, oggi fa le visite, firma per 5 anni. E Pjanic saluta", si legge sulla Rosea nel taglio laterale della prima pagina.

Corsa all'Europa. In questa domenica di Serie A a scendere in campo sarà anche il Milan, impegnato nel big match con la Roma. I rossoneri puntano all'Europa League, i capitolini al quarto posto che varrebbe la Champions League. In taglio basso, su La Gazzetta dello Sport, si affronta anche quest'argomento: "Corsa all'Eurozona. Milan e Roma, serve vincere", il titolo del quotidiano rosa.