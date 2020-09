L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter pazza di gioia"

"Inter pazza di gioia". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che non poteva non dedicarsi in primo piano all'incredibile rimonta dell'Inter nel debutto stagionale in casa con la Fiorentina. Due volte sotto, all'ultimo respiro i nerazzurri hanno la meglio con Lukaku e D'Ambrosio a siglare il 4-3 finale.

Il posticipo della domenica. Roma-Juventus è uno dei match più affascinanti di questo weekend di Serie A e, tra i tanti temi, La Gazzetta dello Sport di spalla tratta quello legato alla sfida tra i bomber delle due squadre. "Giganti contro", titola la Rosea concentrandosi sui quasi compagni Edin Dzeko e Cristiano Ronaldo, che saranno i fari dei rispettivi reparti avanzati.

Che Dea. In taglio basso su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il successo ottenuto dall'Atalanta (debutto stagionale in Serie A) sul campo del Torino in una gara ricca di gol e spettacolo. "Atalanta subito macchina da gol. Il doppio Belotti non salva il Toro", è il titolo scelto dal quotidiano rosa per raccontare la partita.

Gli altri anticipi. "Lazio e Benevento, che colpi. I fratelli Inzaghi fanno festa". Altro titolo in taglio basso per La Gazzetta dello Sport, che completa il racconto degli anticipi soffermandosi anche su Simone e Filippo Inzaghi, rispettivamente vincenti con Lazio e Benevento contro Cagliari e Sampdoria. Piccolo spazio anche per la notizia del giorno in casa Genoa: "Perin positivo, Genoa alle 18". Il Grifone sarà impegnato contro il Napoli.