L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter, rispunta Chiesa"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola oggi in apertura di prima pagina: "Inter, rispunta Chiesa". I nerazzurri sono alla ricerca di un partner d'attacco per Romelu Lukaku che possa rappresentare il dopo Lautaro, sempre in orbita Barcellona. Così torna in auge il nome di Federico Chiesa, della Fiorentina, per il quale bisognerà però battere la concorrenza della Juventus. Costo del cartellino: 70 milioni di euro.

Champions da CR7 - Taglio alto dedicato alla Champions League. La UEFA sta preparando il piano per portare a termine la massima competizione per club europea e la soluzione dovrebbe portare ad una final eight da disputare a Lisbona. Allo stadio Da Luz, casa di Cristiano Ronaldo e della nazionale portoghese, il lusitano andrà alla ricerca della sesta Champions con il terzo club diverso.

Piano B, il calcio tenta la mediazione - Va in scena oggi il Consiglio Federale che dovrà decidere sul futuro della Serie A in caso di ulteriore stop. Il piano della Lega prevede un depotenziamento dell'algoritmo FIGC, che andrebbe solo ad essere utilizzato per i piazzamenti europei, senza toccare le retrocessioni che verrebbero in tal modo bloccate. Ed il presidente del Cagliari Tommaso Giulini propone: due sole retrocessioni e due promozioni dalla B, senza playoff.