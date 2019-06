L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter, sale Pépé"

© foto di stefano tedeschi

L'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport recita: "Inter, sale Pépé". L'attaccante franco-ivoriano sarebbe entrato nei piani di Marotta, pronto a bussare alla porta del Lille per il classe 1995 autore di 22 reti ed 11 assist in stagione. Nel frattempo si aspetta Wanda per definire il destino di Mauro Icardi: lo scambio con Dybala resta il destino più probabile.

Quante Italie, tifiamo per loro - Taglio alto di prima pagina dedicato a tutte le formazioni Nazionali impegnate nelle rispettive competizioni nei prossimi giorni, a partire dalla Nazionale femminile, che a breve comincerà il Mondiale in Francia. Poi si parla della formazione Under 21, che giocherà l'Europeo di categoria con i favori del pronostico oltre che in casa. La Nazionale maggiore invece continuerà il proprio cammino verso Euro 2020. Chiusura sulla Nazionale Under 20 che questa sera sfiderà il Mali nel quarto di finale del Mondiale di categoria.



Nuova Fiorentina - Taglio laterale per la Fiorentina del neo patron Rocco Commisso, che prova a blindare Federico Chiesa e poi risponde ad una domanda su Montella: "Va via? Non lo so...". Per convincere Chiesa si punta su uno stipendio raddoppiato e sulla fascia da capitano, ma la Juventus resta forte sull'esterno.

Juve, entra Sarri esce Cancelo - Da oggi il patron del Chelsea Roman Abramovich può sbloccare tutto, ed è pronto a liberare il tecnico. In uscita Cancelo, pronto a legarsi al Manchester City.