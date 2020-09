L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter, sbarca Vidal"

"Inter, sbarca Vidal". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che racconta dell'imminente arrivo di Arturo Vidal in Italia. L'ex Juventus è atteso stasera a Milano, per svolgere poi domani le visite mediche e apporre la firma su un contratto biennale da 6 milioni. Esulta Antonio Conte, che ritrova in nerazzurro uno dei suoi pupilli.

Riapertura stadi - Quella di ieri è stata una giornata importante per il calcio italiano: il Governo ha dato il via libera alla riapertura parziale degli stadi, per mille tifosi. La Gazzetta dello Sport dedica ovviamente spazio al tema e sotto all'apertura ci si sofferma così: "In mille allo stadio, ma solo in A". La Rosea specifica che nella giornata di domani si valuterà una soluzione per Serie B e Serie C.

L'esordio di Andrea. Oggi sarà comunque una giornata importante, soprattutto per Andrea Pirlo: il suo debutto in Serie A da allenatore. "Dirige Pirlo", titola di spalla La Gazzetta dello Sport, che parla di una nuova musica nella corso al decimo titolo consecutivo della Juventus. Di fronte ci sarà la Sampdoria di Claudio Ranieri.

Gli anticipi. In prima pagina su La Gazzetta dello Sport c'è ovviamente spazio anche per le prime due partite di questa nuova stagione di Serie A. "Castrovilli, gioia di Firenze", titola il quotidiano rosa sul successo della Fiorentina nel finale contro il Torino. "Verona e Roma, tante emozioni ma niente gol", il titolo dedicato invece a Hellas Verona-Roma.