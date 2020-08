L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Inter sì"

vedi letture

"Inter sì". Apre così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in riferimento al passaggio del turno in Europa League dei nerazzurri. La squadra di Conte soffre e batte il Getafe per due reti a zero. Sempre decisivo Lukaku, in gol anche ieri, così come Eriksen. E Conte si mostra soddisfatto: "Sta diventando una squadra tosta".

Il futuro della Roma - "Roma tra Siviglia e Friedkin", si legge invece in taglio basso. Fonseca si affida a Zaniolo per passare il turno. Intanto la vendita della società ormai è ad un passo. Sono giorni decisivi: sfida difficile col Siviglia, e inizia l'era Friedkin. "Avanzare in Europa League - si legge all'interno - porterebbe soldi pesanti nelle casse. Oggi atteso un comunicato per la Consob".

Sarri, in ballo la conferma - Sempre in taglio basso la rosea dedica un titolo anche ai bianconeri: "Sarri, il Lione è più di un esame". L'allenatore si gioca Europa e futuro: deve portare la Juve tra le prime otto. Paratici ha blindato il tecnico, ma un'eliminazione agli ottavi potrebbe cambiare il suo destino: Zidane è il sogno, torna in lizza Simone Inzaghi in caso d'addio. Alla Continassa si lavora per la rimonta: più della condizione fisica conterà la testa.