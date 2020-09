L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Intercambiabile"

"Intercambiabile", titola l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Conte trasformista: da Hakimi ai cileni Vidal e Sanchez, ripescato Skriniar: tanti i cambi di formazione in vista della sfida al Benevento di Pippo Inzaghi. E proprio sul tecnico dei campani Conte commenta: "Noi malati di calcio". Nel frattempo continua a muoversi anche il mercato, con Radja Nainggolan verso il ritorno a Cagliari.

La A va avanti - Titolo in taglio alto relativo alla situazione Covid in Serie A, con il Genoa che ha trovato ben 14 positivi. La Serie A vuole continuare a giocare, ma il timore di trovare nuovi positivi è alto. La Lega e la FIGC sono per non rinviare né Genoa-Torino nè Juventus-Napoli, rispettando le norme UEFA: un ruolo importante lo giocheranno i tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori del Napoli dopo il match con i rossoblu.

Milan: preso Hauge, Paquetà a Lione - Ultima settimana di mercato e ieri il Milan ha chiuso due operazioni di mercato, una in entrata ed una in uscita: arriva Hauge, il trequartista norvegese che ha colpito nel match di Europa League, mentre il brasiliano Paquetà è partito alla volta di Lione. Ora la caccia al rinforzo difensivo: i nomi sono quelli di Tomiyasu o Nastasic.